Шифрин раскрыл свое местонахождение на фоне слухов об эмиграции

Актер Ефим Шифрин раскрыл свое местонахождение после появления слухов об его эмиграции в Израиль. У себя в социальной сети он сообщил, что отправился в музей-заповедник Тарханы в Пензенской области.
«Мы в Тарханах», — написал Шифрин.
К посту он прикрепил снимки природы и исторической усадьбы, где жил поэт Михаил Лермонтов. На части фотографий рядом с актером стоит молодая девушка. Поклонники Шифрина предположили, что это его дочь и даже заметили сходство. Актер пока никак не прокомментировал этого.
Ранее в интернете стали распространяться слухи об эмиграции Шифрина в Израиль. Они появились на фоне его поездки в страну к брату. Актер сам сообщил об этом у себя в соцсети, разместив видео встречи с родственниками в аэропорту Израиля. При этом Шифрин тогда также анонсировал новый театральный сезон в России с 12 августа.