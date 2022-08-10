В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 минут назад

Шифрин раскрыл свое местонахождение на фоне слухов об эмиграции

Елена Прошина

Актер Ефим Шифрин раскрыл свое местонахождение после появления слухов об его эмиграции в Израиль. У себя в социальной сети он сообщил, что отправился в музей-заповедник Тарханы в Пензенской области.

Шифрин раскрыл свое местонахождение на фоне слухов об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в Тарханах», — написал Шифрин.

К посту он прикрепил снимки природы и исторической усадьбы, где жил поэт Михаил Лермонтов. На части фотографий рядом с актером стоит молодая девушка. Поклонники Шифрина предположили, что это его дочь и даже заметили сходство. Актер пока никак не прокомментировал этого.

Шифрин объяснил уход из «Аншлага» желанием поработать в другом месте

Ранее в интернете стали распространяться слухи об эмиграции Шифрина в Израиль. Они появились на фоне его поездки в страну к брату. Актер сам сообщил об этом у себя в соцсети, разместив видео встречи с родственниками в аэропорту Израиля. При этом Шифрин тогда также анонсировал новый театральный сезон в России с 12 августа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители