Шифрин раскрыл свое местонахождение на фоне слухов об эмиграции

Актер Ефим Шифрин раскрыл свое местонахождение после появления слухов об его эмиграции в Израиль. У себя в социальной сети он сообщил, что отправился в музей-заповедник Тарханы в Пензенской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы в Тарханах», — написал Шифрин.

К посту он прикрепил снимки природы и исторической усадьбы, где жил поэт Михаил Лермонтов. На части фотографий рядом с актером стоит молодая девушка. Поклонники Шифрина предположили, что это его дочь и даже заметили сходство. Актер пока никак не прокомментировал этого.