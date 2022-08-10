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1 час назад

Определены самые интересные профессии среди россиян

Мослента

Жители России определили самые интересные профессии в стране. По данным имеющегося в распоряжении «Мосленты» исследования сервиса «Работа.ру», на первом месте оказались специалисты в категории «дизайнеры и художники». В опросе приняли участие три тысячи человек из всех регионов России.

Определены самые интересные профессии среди россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вторую строчку заняли профессионалы категории «артисты и музыканты», а далее в списке оказались ученые и журналисты. Топ-5 замыкают космонавты.

Кроме того, в список интересных профессий вошли IT-специалисты, моряки, пилоты, экологи, ветеринары, юристы и специалисты из сферы красоты — визажисты и парикмахеры.

Ранее россияне назвали профессии с самыми красивыми работниками. В их числе оказались актеры, музыканты и журналисты.

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