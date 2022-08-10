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27 минут назад

В парках аттракционов могут ввести обязательную страховку

Елена Прошина

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов рассказал, что в парках аттракционов могут ввести обязательное страхование для посетителей. Об этом сообщает газета «Известия».

В парках аттракционов могут ввести обязательную страховку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обязательного страхования нет, но многие парки страхуют посетителей, допустим “Остров мечты”, “Сокольники”. Не редкий случай, когда муниципальные парки требуют этого», – заявил Родионов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что авторы данной инициативы могут столкнуться с определёнными сложностями.

«Здесь может быть такой формат, надо это сформировать в форму законодательства. Я думаю, что будет непростая дискуссия, будут говорить о том, что не так уж много случаев. Возникнет вопрос, а не озолотим ли мы вдруг страховые компании. Честно говоря, я думаю, что очереди из страховых компаний не будет», – уточнил Кирьянов.

В ходе обсуждения инициативы эксперты сошлись на том, что необходимость в подобном решении есть, но это приведёт к увеличению цен на билеты.

Напомним, что ранее более 20 человек застряли на колесе обозрения из-за неисправности в Волгограде.

Общество,Артем Кирьянов,Игорь Родионов,Госдума,
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