В парках аттракционов могут ввести обязательную страховку

«Здесь может быть такой формат, надо это сформировать в форму законодательства. Я думаю, что будет непростая дискуссия, будут говорить о том, что не так уж много случаев. Возникнет вопрос, а не озолотим ли мы вдруг страховые компании. Честно говоря, я думаю, что очереди из страховых компаний не будет», – уточнил Кирьянов.