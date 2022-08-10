В парках аттракционов могут ввести обязательную страховку

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов рассказал, что в парках аттракционов могут ввести обязательное страхование для посетителей. Об этом сообщает газета «Известия».
«Обязательного страхования нет, но многие парки страхуют посетителей, допустим “Остров мечты”, “Сокольники”. Не редкий случай, когда муниципальные парки требуют этого», – заявил Родионов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что авторы данной инициативы могут столкнуться с определёнными сложностями.
«Здесь может быть такой формат, надо это сформировать в форму законодательства. Я думаю, что будет непростая дискуссия, будут говорить о том, что не так уж много случаев. Возникнет вопрос, а не озолотим ли мы вдруг страховые компании. Честно говоря, я думаю, что очереди из страховых компаний не будет», – уточнил Кирьянов.
В ходе обсуждения инициативы эксперты сошлись на том, что необходимость в подобном решении есть, но это приведёт к увеличению цен на билеты.
Напомним, что ранее более 20 человек застряли на колесе обозрения из-за неисправности в Волгограде.