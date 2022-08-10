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26 минут назад

Зафиксирован новый подвариант омикрона

Lenta.ruиещё 2

В Индии медики зафиксировали новый подвариант штамма омикрон коронавирусной инфекции, сообщает местный телеканал NDTV.

Зафиксирован новый подвариант омикрона
Фото: ReutersReuters

Впервые BA-2.75 обнаружили в городской больнице Нью-Дели. Как уточняется, новый патоген оказался более контагиозным — это было отмечено после секвенирования генома 90 образцов.

По словам врачей, этим видом омикрона могут заразиться даже те люди, которые уже обладают антителами к SARS CoV 2 в результате предыдущего инфицирования или вакцинации. Кроме того, BA-2.75 способен распространяться быстрее, чем его предшественники.

В июле иммунолог Николай Крючков рассказал, что новые подлинии штамма коронавируса омикрон BA.4 и «Кентавр» могут обладать большей патогенностью.

Общество,Николай Крючков,
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