Зафиксирован новый подвариант омикрона

Впервые BA-2.75 обнаружили в городской больнице Нью-Дели . Как уточняется, новый патоген оказался более контагиозным — это было отмечено после секвенирования генома 90 образцов.

По словам врачей, этим видом омикрона могут заразиться даже те люди, которые уже обладают антителами к SARS CoV 2 в результате предыдущего инфицирования или вакцинации. Кроме того, BA-2.75 способен распространяться быстрее, чем его предшественники.