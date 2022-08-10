В Волгоградской области пообещали жару до плюс 42 градусов

Главное управление МЧС РФ по Волгоградской области в среду выпустило предупреждение о сильной жаре в регионе, до плюс 42 градусов, которая продержится до конца недели.

"В период с 12:00-14:00 10 августа и до конца дня, а также днем с 11 по 13 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара плюс 40-42 градуса", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области призвали соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятным температурным режимом: стараться не выходить на улицу в самое жаркое время с 12:00 до 16:00, проветривать помещения, надевать легкую светлую одежду, солнцезащитные очки и головной убор.