В России выявили 27 810 случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 810 против 25 815 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 21 марта, когда зафиксировали 28 709 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 824 282 случая заражения.