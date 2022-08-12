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15 минут назад

В России за сутки выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 21 марта

ТАССиещё 8

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 810 против 25 815 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 27 810 случаев COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 21 марта, когда зафиксировали 28 709 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 824 282 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 57 против 52 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 383 011 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 320 против 14 221 днем ранее, до 18 104 261.

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