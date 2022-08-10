Педагога наказали за «гейский» танец выпускников

В Екатеринбурге замдиректора лицея № 12 Лилию Ардашеву привлекли к административной ответственности после танца выпускников, который многие сочли непристойным. Об этом сообщили в движении «Зов народа».

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

«Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ Лицея № 12 Ардашева Л. В. привлечена к административной ответственности», – говорится в письме начальника отделения по делам несовершеннолетних управления МВД по Екатеринбургу Александра Смирных, опубликованном активистами.

«Зов народа» после скандала в лицее обратился в Следственный комитет. Жалобу перенаправили в следственное управление по Свердловской области, а оттуда – в полицию и прокуратуру. Ранее прокуратура пообещала лидеру движения Сергею Зайцеву сообщить ему о результатах собственной проверки.

Корреспонденту «ФедералПресс» не удалось найти данные о деле Ардашевой в картотеке Верх-Исетского райсуда и мирового судьи.