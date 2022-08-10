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В РФ предложили усиленно проверять переводы от десяти тысяч рублей

На заседании экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей при Центробанке предложили блокировать денежные переводы от десяти тысяч рублей для повторного подтверждения операции. Как пишут «Известия», с помощью такой меры хотят бороться с мошенниками.

Речь идет о введении промежуточных/динамических эскроу-счетов для переводов на суммы от десяти тысячи. По задумке экспертов, на таких счетах деньги будут временно блокироваться, а для разблокировки клиенту банка придется ввести дополнительную идентификацию или ПИН-код. Сейчас при онлайн-переводах чаще всего требуется ввести одноразовый код, который с помощью социальной инженерии пытаются узнать мошенники.

ЕС и Британия окончательно перестали закупать российский уголь

Великобритания и Евросоюз с 10 августа полностью прекратили закупать российский уголь, сообщает ТАСС. Такое решение было принято в рамках санкций.

ТАСС отмечает, что этот шаг был сложным для Британии, которая сильно зависела от поставок угля из РФ. По данным за 2021 год, Британия импортировала 48 процентов необходимого ей угля, 43 процента из них приходились на российский уголь. Аналитик «Финама» Алексей Калачев заявил, что теперь Россия направит своей экспорт в Азию, а ЕС и Британия начнут закупать уголь в ЮАР и Австралии.

От такси потребуют обязательных рейтингов водителей

В Госдуме разработали поправки к законопроекту «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», обязывающие составлять рейтинг водителей и вести его в электронной форме. Об этом рассказали «Известия».

По задумке авторов, такие рейтинги должны быть доступны клиентам до вызова машины. Депутат Яна Лантратова отметила, что у некоторых сервисов такси есть подобные рейтинги, но сейчас их составление не является обязательным. Она подчеркнула, что рейтинги позволят влиять на качество обслуживания.

В России появилось новое телефонное мошенничество

В ВТБ предупредили о новом сценарии телефонного мошенничества: мошенники звонят человеку и предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся у него на «едином межбанковском счете в ЦБ». Об этом пишут «Известия».

В рамках этой мошеннической схемы человеку поступает несколько звонков - сначала якобы от сотрудников полиции, а затем от «сотрудника департамента безопасности ЦБ», который предлагает «застраховать» деньги и перевести их на «безопасный счет». Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отметил, что схема пользуется успехом - в стрессовой ситуации люди верят, что такой счет у них действительно есть и соглашаются на все, чтобы его защитить.

Маск продал почти восемь миллионов акций Tesla

Основатель Tesla Илон Маск продал 7,92 миллиона акций Tesla на сумму 6,88 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNBC.