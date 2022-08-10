«Я всего лишь сделаю тебе очень больно». От нарциссизма страдают миллионы людей. Как себя с ними вести?

Все мы знаем, кто такой Нарцисс: юноша из греческого мифа, который не смог полюбить никого, кроме себя, и умер, не сумев оторваться от своего отражения в водоеме. Сегодня многих людей, которые кажутся нам самовлюбленными, мы тоже называем нарциссами. Однако так ли все просто на самом деле? Кто такие нарциссы и как правильно вести себя с ними — в материале «Ленты.ру».

Фото: Кадр: фильм «Дориан Грей» Кадр: фильм «Дориан Грей»

Что такое нарциссизм?

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Мы привыкли считать нарциссами всех, кто, как нам кажется, ведет себя слишком вызывающе, постоянно указывает на свои успехи и манипулирует окружающими. Таких людей боятся, считают их неспособными к эмпатии и даже склонными к агрессии.

Действительно, нарциссизм в психологии обозначает преувеличенное мнение о своем вкладе в общество или группу, чрезмерную самовлюбленность и самомнение, эгоцентризм, веру в свою исключительность. При этом нарциссизм — это целый спектр разнообразных черт личности, и некоторые из них в какой-то мере полезны, поэтому не стоит демонизировать это понятие.

Клинический психолог Анна Крымская в разговоре Forbes отмечает, что есть четыре части спектра нарциссизма: отдельные черты, характер, акцентуация и расстройство личности. Среди здоровых проявлений нарциссизма она назвала характер и акцентуацию, а расстройство личности отнесла к психиатрическому диагнозу.

Например, если у человека нарциссический характер, он может быть амбициозным и добиваться карьерных успехов. А нарциссическая акцентуация — это уже крайняя степень нормы. То есть качества нарцисса выражены очень ярко и могут мешать человеку в жизни, влиять на его отношения с окружающими, но не так серьезно, чтобы диагностировать расстройство личности.

Диагноз «нарциссическое расстройство личности» ставят, если нарциссизм преобладает над другими чертами характера, не поддается контролю и создает серьезные проблемы в отношениях человека с другими людьми. Однако для постановки такого диагноза необходима долгосрочная картина поведения, при котором проявляется минимум пять признаков: раздутое чувство собственной значимости и талантов, фантазии о неограниченной власти, красоте, идеальной любви, отсутствие эмпатии, желание постоянно получать восхищение, вера в свою уникальность, высокомерие и надменность, убежденность, что окружающие завидуют.

Какие черты присущи нарциссам?

Как объясняет клинический психолог Кристина Андреюк, при «нормальном» нарциссизме люди стараются нравиться окружающим — это помогает им достигать успехов в карьере или адаптироваться в обществе. Однако в случае патологии у нарцисса искажены представления о себе, что отражается на его взаимоотношениях с людьми: постоянные поиски признания приводят к манипуляциям и конфликтам.

Обычно патологический нарцисс:

1. преувеличивает свои достижения и таланты; ожидает восхищения, даже если не сделал ничего значительно важного, а просто приготовил обед;

2. фантазирует о том, как придет к успеху, власти, считает себя гениальными в работе и уверен, что если до сих пор не добился желаемого, то все еще впереди;

3. уверен, что таких, как он, очень мало, что он не похож на других, и окружение должно быть соответствующим: высокого социального статуса и привлекательной внешности;

4. считает, что ему все должны, и ждет, что его просьбы выполнят по первому зову; уверен, что он лучше всех, а недостатки других — хороший повод для самоутверждения;

5. использует других людей для достижения своих целей и не умеет благодарить искренне — делает это лишь потому, что так принято;

6. не испытывает эмпатии и не задумывается, когда делает кому-то больно;

7. завидует другим и считает, что окружающие завидуют ему — обычно завистью нарцисс объясняет критику в свой адрес;

8. ведет себя демонстративно, потому что уверен в своей уникальности и способности влиять на окружающих;

9. считает, что для достижения результатов и принятия решений ему не нужны другие люди, всегда уверен в правильности своих действий.

При этом, вопреки расхожему мнению, нарциссы очень часто не любят себя — они страдают от одиночества, неудовлетворенности, внутренней пустоты. Своим поведением они стараются прикрыть низкую самооценку, и малейшая критика или неудача может привести к нарциссической травме. При этом нарциссы могут метаться из крайности в крайность: то ощущать себя лучше всех, то, наоборот, считать, что хуже них нет никого.

Какими бывают нарциссы?

По мнению психологов, нарциссами становятся люди, которые не получали в детстве достаточно восхищения и похвалы от родителей, ощущали из-за их слов и действий чувство неполноценности, поэтому не развили уверенности в себе.

Психологи выделяют три типа нарциссизма:

1. нарциссизм «грандиозного» типа;

2. уязвимый (скрытый) нарциссизм;

3. перверзный нарциссизм.

К первому типу относятся люди с раздутым самомнением, наглые, харизматичные. Они превозносят себя в глазах окружающих, достаточно очевидно используют рычаги давления: могут унижать и критиковать других, грубить и язвить. Они должны быть лучше всех во всем и готовы приукрашивать действительность для создания идеальной картинки для окружающих, но часто внутри ощущают неудовлетворение и опустошенность.

Люди второго типа тоже зациклены на себе и желают внимания, однако их сложнее распознать: они более замкнуты и интровертны. При этом, в отличие от экстравертных «грандиозных» нарциссов, скрытые нарциссы не так очевидно демонстрируют чувство собственного достоинства, они намеренно преуменьшают свои достижения и таланты, чтобы их переубедили, и своим поведением будут добиваться того, чтобы люди хвалили их, не привлекая при этом к себе много внимания.

Скрытый нарцисс может подвергнуть себя эмоциональному насилию или притвориться жертвой, чтобы получить поддержку. Ему не страшно пренебречь чужим временем и интересами, он будет притворяться эмоционально доступным, однако лишь для того, чтобы заставить другого испытывать чувство стыда или вину.

Поведение нарциссов третьего типа сопровождается чертами социопатии (равнодушие, агрессивность, пренебрежение нормами общества) — им мало восхищения их персоной, они хотят доминировать. Такие люди не способны переживать, они склонны к манипуляциям, эмоциональному насилию и преступлениям, порой получая от этого удовольствие.

Иногда типы нарциссов смешиваются.

Нарциссы в кино

Даже если вы не встречали или не распознавали нарцисса в жизни, вы точно видели его в фильме или сериале. Например, поведение нарцисса демонстрируется в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Мужьям главных героинь важно, чтобы окружающие думали о них хорошо, тогда как в отношениях с близкими они демонстрируют свое настоящее лицо, и в обоих случаях оно далеко от идеала.

Другой типичный пример — Джокер из вселенной Бэтмена, фильмов «Отряд самоубийц» и «Хищные птицы». Этот герой постоянно хочет внимания и признания общественности, а в мультсериале «Харли Квинн» о разрыве супергероини с Джокером акцент сделан на том, как люди нарциссического типа личности отравляют жизнь близким.

Пример начальника-нарцисса можно увидеть в фильме «Дьявол носит Prada» — именно такое поведение демонстрирует Миранда Пристли, которая весьма негативно реагирует на задержки в исполнении ее поручений и ведет себя достаточно самовлюбленно. И, конечно, нельзя не вспомнить Златопуста Локонса из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» — он повсюду расставлял свои портреты, а в тесте на проверку знаний по защите от темных искусств даже задал ученикам вопросы о своем любимом цвете и самом грандиозном достижении. В одном из эпизодов, чтобы показать свои магические способности, он решил исправить перелом руки Гарри во время матча по квиддичу, но случайно лишил его костей неправильным заклинанием, а затем был готов лишить памяти двух учеников ради своей выгоды.

Нарциссизм у мужчин и женщин

Некоторые исследователи считают, что у мужчин и женщин нарциссизм проявляется по-разному. В 2015 году ученые из университета Буффало (США) выяснили, что мужчины более склонны к нарциссизму, чем женщины. Специалисты пришли к выводу, что мужчины чаще женщин ощущают свое превосходство, право на привилегии и эксплуатацию окружающих. Средний уровень склонности к лидерству и авторитарности у мужчин тоже оказался выше, однако оба пола сочли в равной степени склонными к самолюбованию.

Ученые указали, что гендерные роли в обществе распределены с детства, и общество негативно реагирует на поведение человека, которое им не соответствует: например, агрессивность и авторитарность у женщин вызывает критику, поэтому женщины чаще подавляют в себе такие черты

Как манипулируют нарциссы?

Не стоит думать, что все, кого мы с легкостью причисляем к нарциссам, — манипуляторы, ведь мы уже выяснили, что нарциссические черты характера есть у многих людей, но не все они влияют на отношения с окружающими.

Однако существуют приемы, которые чаще всего используют для манипуляций именно нарциссы. Их определил семейный психотерапевт Дэн Ньюхарт.

1. Нарцисс обращается к вашим эмоциям, в основном негативным — страху и чувству вины.

2. Он ссылается на то, что с ним согласно большинство: так он пытается дать вам понять, что в противном случае вы окажетесь изгоем.

3. Для него существует только «да» и «нет», «черное» и «белое» — есть только два варианта и никаких полутонов.

4. Компромиссы при этом возможны, но только если они выгодны нарциссу.

5. Нарциссу не надо доказывать свою точку зрения — это задача тех, кто с ним спорит.

6. Он радостно будет льстить вам, чтобы добиться желаемого.

7. Если вы предъявите ему претензии, он, скорее всего, отмахнется, потому что вы говорите какую-то абсурдную и ничем не подкрепленную ерунду и это даже не стоит обсуждения.

8. Нарцисс легко навесит на вас негативный ярлык, если вы ему неприятны или если он с вами не согласен. Так же он может поступить по отношению к целой группе людей, чтобы оправдать какое-то насилие или негатив по отношению к ним.

9. Он даст вам тысячу обещаний и не будет их исполнять.

10. Нарцисс легко выдернет из контекста ваши же слова, чтобы потом обернуть их против вас.

11. Ему ничего не стоит высмеять вас, чтобы принизить и показать, что вас не воспринимают всерьез.

12. Раздует проблему до необъятных масштабов, утверждая, что какие-то действия в итоге обернутся катастрофическими последствиями, и откажется их совершать, а еще отвлечет от сути, если в его адрес были высказаны претензии.

В начале отношений нарциссы пытаются создать у партнера ощущение его значимости, будто он — любовь всей его жизни. Однако за этим следует резкое обесценивание, и партнеру дают понять, что он не заслуживает особого внимания и должен ценить, что с ним вообще начали отношения. Это превращается в качели, и человек рядом с нарциссом чувствует себя то самым лучшим, то самым ужасным.

Как вести себя с нарциссами?

Мы уже выяснили, что нарциссизм может быть чертой характера и не всегда негативно отражается на окружающих, поэтому в первую очередь вам важно понять, как вы ощущаете себя рядом с человеком и как он влияет на ваше состояние.

Задайте себе вопросы:

1. есть ли в отношениях неуважение, агрессия, манипуляции?

2. в каком состоянии ваша самооценка?

3. как вы себя чувствуете после общения с человеком?

4. почему вы общаетесь с этим человеком — из любви, страха, жалости или желания помочь?

Если, ответив на эти вопросы, вы поняли, что вам плохо и некомфортно, такие отношения стоит прекратить или хотя бы свести общение к минимуму. Однако даже если вы разглядели в человеке нарциссические черты, отношения с ним могут быть доверительными и теплыми.

Если прекратить отношения невозможно, стоит следовать следующим правилам:

1. не говорите нарциссу, что он нарцисс, — это вызовет гнев и желание вас наказать, после чего вернуть власть над вами;

2. ждать внезапных улучшений поведения бесполезно, поэтому надо эмоционально отстраниться и стараться игнорировать манипуляции;

3. постарайтесь контролировать свое общение с нарциссом — стремитесь к сокращению контакта с ним, если не получается совсем его прекратить;

4. если вы распознали манипуляцию — отвечайте односложно «да» и «нет», чтобы нарцисс не нашел, к чему прицепиться и продолжить нападение;

5. старайтесь держать дискуссию в одном русле, прямо указывая, что вы отошли от темы разговора;

6. меньше делитесь личным — это все может быть использовано против вас, либо чтобы заставить вас ощущать себя плохим, либо чтобы другие считали вас плохим, нестабильным или опасным человеком;

7. манипулируйте в ответ — похвалите нарцисса, если вам надо чего-то от него добиться, и он с высокой вероятностью сделает то, что вам надо.

Если вы понимаете, что не справляетесь с выстраиванием личных границ, рекомендуем обратиться к психотерапевту.

Что делать, если я похож на нарцисса?

Если вы считаете, что в вас есть нарциссические черты, вам стоит понаблюдать за собой: сколько времени вы говорите, а сколько слушаете, сколько отдаете в отношениях, а сколько принимаете. Чтобы оценить уровень вашего нарциссизма, можно обратиться к «Нарциссическому опроснику личности».

Ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, стоит рассматривать с трех точек зрения: с вашей позиции, с позиции другого вовлеченного человека и с позиции стороннего наблюдателя. Проследите, нет ли у вас установки, что вы — уникальный и исключительный. Если вы заметили такое за собой, вам придется учиться адекватно себя оценивать.