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52 минуты назад

Ростуризм рассказал о ситуации на курортах Крыма

Lenta.ruиещё 1

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию на курортах в Крыму. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ростуризм рассказал о ситуации на курортах Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Догузова рассказала, что обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная. По ее словам, вся инфраструктура работает в штатном режиме.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — заявила она.

По словам главы Ростуризма, в результате взрывов в Крыму туристы не пострадали. Инцидент произошел в некурортной зоне. Догузова добавила, что в случае возникновения вопросов туристы могут обратиться за помощью, позвонив на круглосуточную горячую линию министерства курортов и туризма Крыма. Кроме того, можно написать официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях.

9 августа местные жители сообщили о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма. Момент одного из них запечатлели на видео. Позже в Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате происшествия пострадали девять человек, один погиб.

Общество,Зарина Догузова,Минобороны России,Ростуризм,
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