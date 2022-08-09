Раскрыт способ сэкономить на сборах ребенка в школу

Способ сэкономить на школьных принадлежностях раскрыла в беседе с радио Sputnik президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина . Специалист порекомендовала перед походом в магазин проверить, не положены ли вам какие-либо льготы или выплаты на сборы ребенка в школу.

«У нас более чем в половине регионов реализуются программы помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги на покупку портфелей, а где-то — на школьную форму и так далее. На сайте "Госуслуги" можно узнать о мерах поддержки, которые доступны вашей семье», — сказала эксперт.

По словам Цицулиной, в этом году стандартный школьный набор обойдется в среднем на 12-15 процентов дороже, чем в прошлом, из-за инфляции и проблем с логистикой. Так, за полный комплект одежды и обувь придется выложить минимум 10-12 тысяч рублей, а на рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора тысяч рублей.