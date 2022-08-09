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1 час назад

Раскрыт способ сэкономить на сборах ребенка в школу

Мослента

Способ сэкономить на школьных принадлежностях раскрыла в беседе с радио Sputnik президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Специалист порекомендовала перед походом в магазин проверить, не положены ли вам какие-либо льготы или выплаты на сборы ребенка в школу.

Раскрыт способ сэкономить на сборах ребенка в школу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас более чем в половине регионов реализуются программы помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги на покупку портфелей, а где-то — на школьную форму и так далее. На сайте "Госуслуги" можно узнать о мерах поддержки, которые доступны вашей семье», — сказала эксперт.

По словам Цицулиной, в этом году стандартный школьный набор обойдется в среднем на 12-15 процентов дороже, чем в прошлом, из-за инфляции и проблем с логистикой. Так, за полный комплект одежды и обувь придется выложить минимум 10-12 тысяч рублей, а на рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще от полутора тысяч рублей.

Ранее был названа стоимость минимального набора первоклассника. По данным торговой сети, собрать первоклассника в школу в этом году обойдется россиянам в 2134,77 рублей.

Общество,Антонина Цицулина,
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