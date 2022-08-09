SHAMAN обошел Моргенштерна по числу поисковых запросов в Яндексе

Певец SHAMAN стал лидером среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе, в 2,5 раза обогнав рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующей новостью он поделился у себя в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Родные, еще одно первое место в отрасли! Коллеги, простите, так уж вышло», — написал SHAMAN под скриншотами статистики поисковых запросов в Яндексе среди российских артистов.

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Стоит отметить, что «просить прощения» перед звездами у певца уже вошло в привычку. Ранее он также извинялся перед Джастином Бибером. Поводом стало то, что его клип «Я русский» обогнал песню Baby в глобальном рейтинге YouTube «Топ-100 лучших клипов мира».

По данным сервиса «Яндекс.Wordstat» SHAMAN вышел в лидеры среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе за июль. Его имя за этот месяц пользователи платформе вбивали в строке 2,8 миллиона раз. Показатель Моргенштерна оказался в 2,5 раза меньше и составил 1,2 миллиона запросов. Также SHAMAN обошел Валю Карнавал, Клава Коку, Егора Крида и других.

Певец прогремел в России 23 февраля 2022 года, когда выпустил песню «Встанем». Композиция сразу попала в тренды и стала народным хитом. На сегодняшний день клип на нее посмотрели уже свыше 35 миллионов человек. Позже 22 июля, SHAMAN выпустил еще один хит «Я русский», который произвел в РФ эффект разорвавшейся бомбы. Песня две недели занимала первое место в российских трендах и чартах YouTube и уже успела собрать более 8 миллионов просмотров, 1,5 лайков и 115 тысяч восторженных комментариев. Также композиция вошла в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира».

На ближайший год у певца запланирован гастрольный тур по более чем 100 городам РФ, включая Crocus City Hall в Москве и в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

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