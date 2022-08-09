SHAMAN обошел Моргенштерна по числу поисковых запросов в Яндексе

Певец SHAMAN стал лидером среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе, в 2,5 раза обогнав рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующей новостью он поделился у себя в Telegram-канале.
«Родные, еще одно первое место в отрасли! Коллеги, простите, так уж вышло», — написал SHAMAN под скриншотами статистики поисковых запросов в Яндексе среди российских артистов.
Стоит отметить, что «просить прощения» перед звездами у певца уже вошло в привычку. Ранее он также извинялся перед Джастином Бибером. Поводом стало то, что его клип «Я русский» обогнал песню Baby в глобальном рейтинге YouTube «Топ-100 лучших клипов мира».
По данным сервиса «Яндекс.Wordstat» SHAMAN вышел в лидеры среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе за июль. Его имя за этот месяц пользователи платформе вбивали в строке 2,8 миллиона раз. Показатель Моргенштерна оказался в 2,5 раза меньше и составил 1,2 миллиона запросов. Также SHAMAN обошел Валю Карнавал, Клава Коку, Егора Крида и других.
Певец прогремел в России 23 февраля 2022 года, когда выпустил песню «Встанем». Композиция сразу попала в тренды и стала народным хитом. На сегодняшний день клип на нее посмотрели уже свыше 35 миллионов человек. Позже 22 июля, SHAMAN выпустил еще один хит «Я русский», который произвел в РФ эффект разорвавшейся бомбы. Песня две недели занимала первое место в российских трендах и чартах YouTube и уже успела собрать более 8 миллионов просмотров, 1,5 лайков и 115 тысяч восторженных комментариев. Также композиция вошла в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира».
На ближайший год у певца запланирован гастрольный тур по более чем 100 городам РФ, включая Crocus City Hall в Москве и в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
Его настоящее имя Ярослав Дронов. Он родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковске Тульской области. Уже с четырех лет начал выходить на сцену, принимая участие в различных музыкальных конкурсах. Окончив музыкальную школу и колледж по специальности народное пение, в 2012 году переехал в Москву, где поступил на факультет эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2013 году принял участие в третьем сезоне шоу «Фактор А», где в результате занял третье место и стал лауреатом премии Аллы Пугачевой. В 2014 году стал серебряным призером в третьем сезоне телепередачи «Голос». Сразу после этого и по 2017 год являлся солистом музгруппы, в составе которой провел свыше 1000 концертов в России и СНГ. Значительно позже, в 2020 году он запустил авторский проект под псевдонимом SHAMAN. В его рамках Дронов самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов и музыки всех своих песен.