Назван самый модный цвет 2022 года

Журналисты Vogue назвали «тихоокеанский синий» самым модным цветом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте американской версии журнала.
По информации издания, указанный оттенок стал актуальным благодаря прошедшим показам люксовых брендов. В частности, модели марки Christopher John Rogers представили публике синие свитера, брюки, пальто и рубашки. В то же время дизайнеры Christian Siriano включили в новую линейку костюмы упомянутого цвета, а на шоу Dion Lee показали наряды из синего денима.
Помимо этого, предметы гардероба, аксессуары и обувь модного цвета появились в ассортименте таких брендов, как Proenza Schouler, The Row, Givenchy, Tory Burch, Mango, Alexander McQueen, Saint Laurent, Cult, а также Christopher Esber, Bottega Veneta, Marni, & Other Stories, Mach & Mach, Loewe, Des_Phemmes, Amur Levona и других.
По мнению редакторов, синий цвет обрел широкую популярность из-за своей универсальности. «К тому же он выглядит элегантно и благородно», — высказались в заключение журналисты.
В июне модный редактор Glamour Чарли Тизер перечислила ключевые тенденции лета 2022 года. Создавая коллекции текущего сезона, дизайнеры обращались к эстетике 1990-х и 2000-х годов. В числе главных трендов — брюки с заниженной талией, микроюбки, одежда в бельевом стиле и платья на завязках.