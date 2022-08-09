Назван самый модный цвет 2022 года

Журналисты Vogue назвали «тихоокеанский синий» самым модным цветом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте американской версии журнала.

Фото: Donald Giannatti / Unsplash Donald Giannatti / Unsplash

По информации издания, указанный оттенок стал актуальным благодаря прошедшим показам люксовых брендов. В частности, модели марки Christopher John Rogers представили публике синие свитера, брюки, пальто и рубашки. В то же время дизайнеры Christian Siriano включили в новую линейку костюмы упомянутого цвета, а на шоу Dion Lee показали наряды из синего денима.

Помимо этого, предметы гардероба, аксессуары и обувь модного цвета появились в ассортименте таких брендов, как Proenza Schouler, The Row, Givenchy, Tory Burch, Mango, Alexander McQueen, Saint Laurent, Cult, а также Christopher Esber, Bottega Veneta, Marni, & Other Stories, Mach & Mach, Loewe, Des_Phemmes, Amur Levona и других.

По мнению редакторов, синий цвет обрел широкую популярность из-за своей универсальности. «К тому же он выглядит элегантно и благородно», — высказались в заключение журналисты.