Александра Филиппенко выписали из больницы

Российский актёр Александр Филиппенко сообщил, что его выписали из больницы после лечения от COVID-19. Сейчас актёр проходит реабилитацию и чувствует себя «очень хорошо». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Филиппенко отметил, что идёт на поправку и отдельно поблагодарил своих лечащих врачей.

«У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно. Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё», – добавил актёр.

Актёр театра и кино Александр Филиппенко известен своими ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", сериалу "Мастер и Маргарита" и другим. На данный момент он сыграл более чем в 100 фильмах, принимал участие в озвучке мультфильмов и аудиокниг, проводит моно-спектакли.