Врио губернатора Кировской области Александр Соколов во вторник в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил помощи федерации в вопросе строительства моста через реку Чепца для разгрузки транзитных улиц Кирова и транспортного перехода под железнодорожными путями в Кирове, где во время движения поездов образуется пробка.

"По транспортной инфраструктуре. Хотелось бы попросить помочь нам по разгрузке транзитных улиц Кирова, в связи с этим - со строительством мостового перехода через реку Чепца города Кирово-Чепецк, потому что сейчас весь транспорт идет прямо через улицы. А второе - это то, что беспокоит людей на протяжении последних 30 лет, как только увеличился грузопоток. Это строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой в Кирове, под Транссибом фактически. Фактически Транссиб у нас разрезает город, и один из районов - Нововятский район Кирова - отрезан", - сказал Соколов.

Он отметил, что проекты по дорожному строительству оценил и одобрил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе рабочей поездки в Киров 29 июля. "Мы наметили реальные пути осуществления, нужна только ваша поддержка, Владимир Владимирович, по этому вопросу", - сказал Соколов.

"Хорошо, рассмотрю обязательно", - отреагировал президент.

Железнодорожный переезд на пересечении ул. Советской с железнодорожными путями Транссиба разделяет Нововятский район Кирова на части. Пока идут поезда, транспорт вынужден стоять на закрытом переезде, а объезд через Южный обход Кирова составляет около 15 км. В 2020 году разработана предпроектная документация на строительство транспортного перехода в виде тоннеля под железнодорожными путями по ул. Советской с объемом финансирования в 3,19 млрд рублей в 2023-2025 годах. Путепровод позволит обеспечить беспрепятственный выезд из Кирова в юго-восточном направлении, в том числе по маршруту Киров - Казань.

Строительство тоннеля для четырехполосного движения транспорта планируется в створе существующего железнодорожного переезда, длина объекта составит 775 м, в том числе длина перехода под железнодорожными путями - 89 м. Проект строительства путепровода включат в пятилетнюю программу развития дорожного строительства региона.