Врио губернатора Кировской области Александр Соколов во вторник в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил помощи федерации в вопросе строительства моста через реку Чепца для разгрузки транзитных улиц Кирова и транспортного перехода под железнодорожными путями в Кирове, где во время движения поездов образуется пробка.
"По транспортной инфраструктуре. Хотелось бы попросить помочь нам по разгрузке транзитных улиц Кирова, в связи с этим - со строительством мостового перехода через реку Чепца города Кирово-Чепецк, потому что сейчас весь транспорт идет прямо через улицы. А второе - это то, что беспокоит людей на протяжении последних 30 лет, как только увеличился грузопоток. Это строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой в Кирове, под Транссибом фактически. Фактически Транссиб у нас разрезает город, и один из районов - Нововятский район Кирова - отрезан", - сказал Соколов.
Он отметил, что проекты по дорожному строительству оценил и одобрил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе рабочей поездки в Киров 29 июля. "Мы наметили реальные пути осуществления, нужна только ваша поддержка, Владимир Владимирович, по этому вопросу", - сказал Соколов.
"Хорошо, рассмотрю обязательно", - отреагировал президент.
Железнодорожный переезд на пересечении ул. Советской с железнодорожными путями Транссиба разделяет Нововятский район Кирова на части. Пока идут поезда, транспорт вынужден стоять на закрытом переезде, а объезд через Южный обход Кирова составляет около 15 км. В 2020 году разработана предпроектная документация на строительство транспортного перехода в виде тоннеля под железнодорожными путями по ул. Советской с объемом финансирования в 3,19 млрд рублей в 2023-2025 годах. Путепровод позволит обеспечить беспрепятственный выезд из Кирова в юго-восточном направлении, в том числе по маршруту Киров - Казань.
Строительство тоннеля для четырехполосного движения транспорта планируется в створе существующего железнодорожного переезда, длина объекта составит 775 м, в том числе длина перехода под железнодорожными путями - 89 м. Проект строительства путепровода включат в пятилетнюю программу развития дорожного строительства региона.
Строительство обхода Кирова протяженностью 102,6 км планируется в шесть этапов, одним из которых является строительство моста протяженностью 2,83 км через реку Чепца на дороге Кирово-Чепецк - Слободской. Дорога позволила бы вывести потоки грузового транспорта за пределы областного центра. Проект строительства обходной дороги уже разработан, прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение. Общая стоимость работ по созданию обхода Кирова оценивается в 17 млрд рублей, строительство моста через Чепцу - примерно в 3 млрд рублей.