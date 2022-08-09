Хлынувшие из многоэтажки в Петербурге фонтаны сняли на видео

Три фонтана внезапно забили из многоэтажки в Петербурге . Странный случай сняли на видео его свидетели у ЖК «Цивилизация» на улице Дыбенко в Северной столице, запись публикует Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

На кадрах видно, что из стены квартиры жилого дома, расположенной на последнем этаже, под сильным напором одновременно льются три струи. Как передает источник со ссылкой на очевидцев, вода лилась на протяжении 15 минут. Причины случившегося пока неизвестны.