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30 минут назад

Верховный Атаман Дьяконов призвал наказать военных преступников

Газета.Ru

Верховный Атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов в своем Telegram-канале призвал наказать военных преступников.

Верховный Атаман Дьяконов призвал наказать военных преступников
Фото: предоставлено пресс-службой "Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья"предоставлено пресс-службой "Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья"

«Последние 30 лет под соусом свободы слова безраздельно господствовала западная повестка.

Неприкрытое глумление над русской культурой, десакрализация нашей истории, героев и подвижников, положивших на алтарь Родины свои жизни.

Поддавшись на злобное влияние коварных наследников западной римской империи, перенявших извращенный ум и звериную жестокость, утверждающих собственное величие через разжигание кровавых войн по всему миру, часть нашего народа обратила оружие на нас, свою родню.

Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто еще не зашел далеко на сторону зла к мирному созидательному труду – вот наша цель.

В этот исторический момент мы возвращаем русские земли. Мы призываем Украину вернуться домой, в Россию - строить вместе наш общий гостеприимный дом на перекрестке мировых дорог.

Выбирайте правильную сторону Истории! Не предавайте и не продавайте свою Мать Россию», — написал он.

Общество,Деловая Россия,
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