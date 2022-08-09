Верховный Атаман Дьяконов призвал наказать военных преступников

Верховный Атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов в своем Telegram-канале призвал наказать военных преступников.
«Последние 30 лет под соусом свободы слова безраздельно господствовала западная повестка.
Неприкрытое глумление над русской культурой, десакрализация нашей истории, героев и подвижников, положивших на алтарь Родины свои жизни.
Поддавшись на злобное влияние коварных наследников западной римской империи, перенявших извращенный ум и звериную жестокость, утверждающих собственное величие через разжигание кровавых войн по всему миру, часть нашего народа обратила оружие на нас, свою родню.
Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто еще не зашел далеко на сторону зла к мирному созидательному труду – вот наша цель.
В этот исторический момент мы возвращаем русские земли. Мы призываем Украину вернуться домой, в Россию - строить вместе наш общий гостеприимный дом на перекрестке мировых дорог.
Выбирайте правильную сторону Истории! Не предавайте и не продавайте свою Мать Россию», — написал он.