Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 17 августа

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре России. Теперь ограничения действуют до 17 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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В ведомстве уточнили, что режим временного ограничения полетов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Таким образом, по-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 11 августа.