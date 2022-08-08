В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Россиянам посоветовали поторопиться с оформлением шенгенских виз

Lenta.ru

Пока у россиян нет проблем с оформлением туристических шенгенских виз, но гражданам страны лучше не затягивать с подачей заявлений в консульства европейских стран. Об этом «Газете.Ru» сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

Россиянам посоветовали поторопиться с оформлением шенгенских виз
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, в последнее время к теме получения российскими туристами шенгена приковано повышенное внимание. Эксперт пояснила, что пока изменились только даты получения въездного документа.

В туристической отрасли считают, что путешественникам лучше поторопиться с оформлением визы, «пока ситуация не стала накаляться», поскольку уже сейчас «на туристическом рынке ЕС наблюдаются негативные сигналы». Осипова считает, что самый оптимальный вариант — подавать документы за три месяца до поездки.

Эксперт добавила, что, по неподтвержденной информации, могут вводиться ограничения на получение шенгенских виз для россиян. Также не исключается, что впоследствии визы могут быть доступны только нескольким категориям граждан.

Ранее 8 августа стало известно, что Финляндия задумалась над ограничением транзитного туризма из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам.

Общество,Наталья Осипова,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители