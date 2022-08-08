Беглов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге ухудшается эпидемическая ситуация, растёт число заболевших COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов.

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«Количество госпитализаций за неделю увеличилось на 31%», — сказал он в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, запас коек в «красных зонах» сегодня превышает 20%.

«Город справляется с этим вызовом. Но эпидемическая ситуация ухудшается», — отметил губернатор.