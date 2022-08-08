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34 минуты назад

Туристы пожаловались на нашествие медуз в Азовском море

Елена Прошина

На Азовском море произошло нашествие медуз. Туристы активно обсуждают в социальных сетях это событие, жалуются, что не могут купаться. Об этом пишет Tourdom.ru.

Отмечается, что такое явление характерно для российского юга, наблюдается после 15 августа. Но обычно оно не столь глобальное, в предшествующие годы медуз в прибрежных водах было намного меньше.

Автор опубликованного порталом ролика пояснил, что видео снято на Азовском море сегодня, 8 августа. По его словам, медузы очень крупные, достигают в диаметре 30-50 см, купола «синеватые или с фиолетовым оттенком».

Мужчина пожаловался, что ему при виде такого количества опасных морских животных даже расхотелось купаться.

Биолог Владимир Саяпин подчеркнул, что через некоторое время медузы начнут гибнуть. Их останки загрязнят берег и воду. Он посоветовал отдыхающим не заходить в море до тех пор, пока оно не очистится.

Общество,Видео,
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