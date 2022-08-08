Путин наградил Шахназарова орденом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед отечеством" третьей степени генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова . Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу наградить Шахназарова Карена Георгиевича орденом "За заслуги перед отечеством" третьей степени", - говорится в указе.

Шахназаров - российский режиссер, народный артист РФ (2002). Поставил фильмы "Мы из джаза", "Палата номер шесть", "Курьер" и другие. С 1998 года является генеральным директором киноконцерна "Мосфильм". Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1988) и Государственной премии РФ (2003, 2013).