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30 минут назад

Роскомнадзор заблокировал популярный российский портал

Lenta.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сахалинскому порталу Sakh.com за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Роскомнадзор заблокировал популярный российский портал
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

«Доступ к ресурсу ограничен по требованию ГенеГенеральной прокуратуры Российской Федерации за неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ», — говорится в заявлении регулятора.

Речь идет о материалах Sakh.com, дискредитирующих действия Вооруженных Сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию.

Информационное агентство Sakh.com является крупнейшим СМИ Сахалинской области. На портале представлены новости, аналитика, интервью и спецпроекты, видео- и фотоконтент.

Общество,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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