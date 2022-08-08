Роскомнадзор заблокировал популярный российский портал

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сахалинскому порталу Sakh.com за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Доступ к ресурсу ограничен по требованию ГенеГенеральной прокуратуры Российской Федерации за неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ», — говорится в заявлении регулятора.
Речь идет о материалах Sakh.com, дискредитирующих действия Вооруженных Сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию.
Информационное агентство Sakh.com является крупнейшим СМИ Сахалинской области. На портале представлены новости, аналитика, интервью и спецпроекты, видео- и фотоконтент.