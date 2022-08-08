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34 минуты назад

Финляндия ограничит транзитный туризм из России в Европу

Финляндия может ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании «Юле», пишет ТАСС.

Финляндия ограничит транзитный туризм из России в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После отмены прямого авиасообщения между РФ и странами Евросоюза такой туризм стал популярным у россиян. Таннер уточнил, что некоторые путешественники используют Финляндию только как транзитную страну.

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», - заверил он.

В качестве ответной Финляндия будет отказывать в предоставлении новых виз заявителям, которые ранее использовали визы только для транзита. Кроме того, МИД уже сокращает количество туристических виз. Так, ограничена возможность записи на прием в диппредставительствах страны, а в будущем может быть увеличен срок рассмотрения визовых заявлений.

Ранее финские депутаты предлагали прекратить выдавать туристические визы гражданам России из-за конфликта на Украине. Однако в Еврокомиссии заявили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Общество,Еврокомиссия,ЕС,
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