Прилепин напомнил критикующему СВО Галкину, что его отец создавал танки

«Я и раньше никакой симпатии к нему не испытывал. Никак к нему не отношусь. Люди протестуют против войны на Донбассе, но при этом едут из России в Израиль, который воюет примерно всегда. И у них при этом всё нормально», - цитирует Прилепина сайт «Аргументы и факты».