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32 минуты назад

Прилепин напомнил критикующему СВО Галкину, что его отец создавал танки

Газета.Ru

Писатель Захар Прилепин рассказал о своем отношении к исполнителю Максиму Галкину, который покинул Россию после начала СВО.

Прилепин напомнил критикующему СВО Галкину, что его отец создавал танки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выразил недоумение по поводу поведения певца, так как его отец был известным конструктором военной техники, которая сейчас используется в ходе спецоперации.

«Я и раньше никакой симпатии к нему не испытывал. Никак к нему не отношусь. Люди протестуют против войны на Донбассе, но при этом едут из России в Израиль, который воюет примерно всегда. И у них при этом всё нормально», - цитирует Прилепина сайт «Аргументы и факты».

Общество,Максим Галкин,Захар Прилепин,
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