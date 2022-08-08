Прилепин напомнил критикующему СВО Галкину, что его отец создавал танки

Писатель Захар Прилепин рассказал о своем отношении к исполнителю Максиму Галкину, который покинул Россию после начала СВО.
Он выразил недоумение по поводу поведения певца, так как его отец был известным конструктором военной техники, которая сейчас используется в ходе спецоперации.
«Я и раньше никакой симпатии к нему не испытывал. Никак к нему не отношусь. Люди протестуют против войны на Донбассе, но при этом едут из России в Израиль, который воюет примерно всегда. И у них при этом всё нормально», - цитирует Прилепина сайт «Аргументы и факты».