Названы самые популярные у рабочих мигрантов регионы России

«Около 40 процентов всех трудовых мигрантов обосновались в Москве и Подмосковье — всего 1,24 миллиона человек. Также значительная часть иностранных работников зарегистрировалась в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 385,7 тысячи человек или 12,4 процента всех трудовых мигрантов», — говорится в сообщении.