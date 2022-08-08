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1 час назад

Названы самые популярные у рабочих мигрантов регионы России

Мослента

Москву и область назвали самым популярным у рабочих мигрантов регионом России аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает ТАСС.

Названы самые популярные у рабочих мигрантов регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Около 40 процентов всех трудовых мигрантов обосновались в Москве и Подмосковье — всего 1,24 миллиона человек. Также значительная часть иностранных работников зарегистрировалась в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 385,7 тысячи человек или 12,4 процента всех трудовых мигрантов», — говорится в сообщении.

Кроме того, жители ближнего зарубежья часто выбирают для работы Краснодарский край, Иркутскую и Свердловскую области, Приморский край, Амурскую и Самарскую области, Красноярский край. Эти регионы принимают от 2,8 до 1,6 процента всех трудовых мигрантов. По данным аналитиков, порядка миллиона трудовых мигрантов рассредоточились по другим регионам России.

Ранее в Подмосковье мигрант отказался платить за поездку и задушил таксиста.

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