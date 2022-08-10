За сутки в России госпитализировали 2666 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 2666 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 2574 пациента с COVID-19.

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Об этом сообщили в оперативном штабе.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для снижения вероятности заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.