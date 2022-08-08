Школьники Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

Школьники с территории Харьковской области, вышедшей из-под контроля Киева, отправились на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной военно-гражданской администрации.

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"40 детей из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек". Дети были собраны из четырех районов освобожденной Харьковской области: Купянского, Волчанского, Изюмского и Харьковского. Особое внимание уделили детям, которые живут непосредственно около линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

По данным МДЦ "Артек", девятая смена "Под парусами мечты" пройдет в лагере 8-29 августа. "Смена "Под парусами мечты" своим разнообразием форм деятельности, групповых, индивидуальных, личностных и масштабных, даст возможность каждому определить свой собственный интерес, который, возможно, вырастет в большую мечту и позволит сделать на пути к ней первый шаг", - сообщается на сайте центра.

В течение трех недель ребят ждут историко-патриотический яхтенный поход "Паруса памяти Черного моря", общеартековская массовка "Цвет настроения - лето!" в Международный день молодежи, акция "Книги - детям Донбасса", спортивный марафон "Олимпийский Бумеранг" и встречи с олимпийскими чемпионами, фестиваль детского анимационного кино "Аниматика" и другие.