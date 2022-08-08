Школьники Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

Школьники с территории Харьковской области, вышедшей из-под контроля Киева, отправились на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной военно-гражданской администрации.
"40 детей из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек". Дети были собраны из четырех районов освобожденной Харьковской области: Купянского, Волчанского, Изюмского и Харьковского. Особое внимание уделили детям, которые живут непосредственно около линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
По данным МДЦ "Артек", девятая смена "Под парусами мечты" пройдет в лагере 8-29 августа. "Смена "Под парусами мечты" своим разнообразием форм деятельности, групповых, индивидуальных, личностных и масштабных, даст возможность каждому определить свой собственный интерес, который, возможно, вырастет в большую мечту и позволит сделать на пути к ней первый шаг", - сообщается на сайте центра.
В течение трех недель ребят ждут историко-патриотический яхтенный поход "Паруса памяти Черного моря", общеартековская массовка "Цвет настроения - лето!" в Международный день молодежи, акция "Книги - детям Донбасса", спортивный марафон "Олимпийский Бумеранг" и встречи с олимпийскими чемпионами, фестиваль детского анимационного кино "Аниматика" и другие.
"Артек" - знаменитый пионерский лагерь СССР, основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. Сейчас "Артек" принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию центр, как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.