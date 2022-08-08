Симоньян объяснила, чего не понимает Макаревич

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила музыканту Андрею Макаревичу, почему россияне, подпевавшие его песне про «изменчивый мир», сейчас поддержали действия РФ на Украине. В своем Telegram-канале она заявила, что певец не понимает главного.

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«Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир". Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся», — добавила она.

Напомним, что сейчас Макаревич живет в Израиле, откуда регулярно критикует российские власти. Недавно он подтвердил отмену запланированных концертов в России, а также объяснил, что не считает себя эмигрантом и уехал из страны не из-за политической ситуации.