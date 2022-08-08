Симоньян объяснила, чего не понимает Макаревич

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила музыканту Андрею Макаревичу, почему россияне, подпевавшие его песне про «изменчивый мир», сейчас поддержали действия РФ на Украине. В своем Telegram-канале она заявила, что певец не понимает главного.
«Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир". Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся», — добавила она.
Напомним, что сейчас Макаревич живет в Израиле, откуда регулярно критикует российские власти. Недавно он подтвердил отмену запланированных концертов в России, а также объяснил, что не считает себя эмигрантом и уехал из страны не из-за политической ситуации.
Также музыкант заявил, что не причисляет себя к артистам, которые сбежали из страны, и в качестве примера привел известных деятелей культуры, которые уехали из России на фоне революции 1917 года.