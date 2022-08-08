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33 минуты назад

Симоньян объяснила, чего не понимает Макаревич

Никита Бородкин

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила музыканту Андрею Макаревичу, почему россияне, подпевавшие его песне про «изменчивый мир», сейчас поддержали действия РФ на Украине. В своем Telegram-канале она заявила, что певец не понимает главного.

Симоньян объяснила, чего не понимает Макаревич
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Макаревич возмущается, что мы поддерживаем свою страну — мол, как же так, ведь мы когда-то пели: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир". Не понимая, что мы ровно под этот изменчивый мир сейчас наконец-то не прогибаемся», — добавила она.

Напомним, что сейчас Макаревич живет в Израиле, откуда регулярно критикует российские власти. Недавно он подтвердил отмену запланированных концертов в России, а также объяснил, что не считает себя эмигрантом и уехал из страны не из-за политической ситуации.

Также музыкант заявил, что не причисляет себя к артистам, которые сбежали из страны, и в качестве примера привел известных деятелей культуры, которые уехали из России на фоне революции 1917 года.

Общество,Маргарита Симоньян,Андрей Макаревич,
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