Михалков придумал характеристику Урганту

Режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» дал характеристику ведущему Ивану Урганту.

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Ранее омский бизнесмен Виктор Шкуренко организовал корпоратив, на который был приглашен Иван Ургант. Присутствие последнего на празднике и обсудил Никита Михалков, отмечает ФАН.

Режиссер напомнил о диалоге между Шкуренко и Ургантом. По словам Михалкова, бизнесмен пообещал подарить телеведущему машину, если тот задержится еще на три часа. Позже Виктор заявил, что таким образом хотел поддержать позицию артиста. Михалков же считает, что ее можно назвать «немножко испугавшийся патриот».

«Мероприятие стоило 20 млн рублей – такая же сумма выделяется на День города в Омске. Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался – Иван Ургант. Это прекрасно, когда руководитель устраивает праздник для сотрудников», – сыронизировал режиссер.