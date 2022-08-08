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1 час назад

Михалков придумал характеристику Урганту

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» дал характеристику ведущему Ивану Урганту.

Михалков придумал характеристику Урганту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее омский бизнесмен Виктор Шкуренко организовал корпоратив, на который был приглашен Иван Ургант. Присутствие последнего на празднике и обсудил Никита Михалков, отмечает ФАН.

Режиссер напомнил о диалоге между Шкуренко и Ургантом. По словам Михалкова, бизнесмен пообещал подарить телеведущему машину, если тот задержится еще на три часа. Позже Виктор заявил, что таким образом хотел поддержать позицию артиста. Михалков же считает, что ее можно назвать «немножко испугавшийся патриот».

«Мероприятие стоило 20 млн рублей – такая же сумма выделяется на День города в Омске. Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался – Иван Ургант. Это прекрасно, когда руководитель устраивает праздник для сотрудников», – сыронизировал режиссер.

Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

Общество,Эдуард Бояков,Виктор Шкуренко,Иван Ургант,Никита Михалков,
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