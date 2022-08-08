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21 минуту назад

Раскрыты детали лечения Чубайса

Мария Иванова

На реабилитацию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса от последствий перенесенной болезни может уйти до четырех недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к его семье.

Названы сроки реабилитации Чубайса после болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, пока Чубайс передвигается с трудом, но врачи «обещают все восстановить».

В конце июля Чубайс попал в итальянскую больницу с диагнозом синдром Гийена - Барре. Его жена, режиссер Авдотья Смирнова рассказала, что Чубайсу внезапно стало плохо - начали отниматься руки и ноги.

6 августа СМИ сообщили о выписке Чубайса из больницы.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) синдром Гийена - Барре описывают как редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

По данным ВОЗ, синдром чаще всего встречается у мужчин, а большинство пациентов с этим синдромом выздоравливают даже в самых тяжелых случаях (когда симптомы болезни приводят к параличу ног, рук или лицевых мышц).

При этом, по оценкам ВОЗ, от трех до пяти процентов заболевших умирают от осложнений - паралича дыхательных мышц, инфекций крови, тромбов в легких или остановки сердца.

Самыми частыми причинами развития синдрома в ВОЗ назвали перенесенные человеком бактериальные или вирусные инфекции, вакцинацию и хирургические операции.

Общество,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Роснано,ВОЗ,
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