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18 минут назад

В РФ во втором квартале 2022 года въехало рекордное за шесть лет число трудовых мигрантов

Елена Прошина

В России увеличилось количество иностранцев, которые приехали на заработки, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В РФ въехало рекордное число трудовых мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её данным, во втором квартале текущего года в РФ въехали 3,12 млн человек, что на треть больше показателя 2021 года и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Всего во втором квартале на учет встали 4,16 млн иностранцев.

За тот же период прошлого года в РФ на поиски работы приехали лишь 2,34 млн иностранных граждан. В первом квартале 2022 года количество въехавших составляло 2,76 млн. Согласно исследованию, минимальный приток иностранной рабочей силы был отмечен во втором квартале 2020 года. Прежде всего, это было вызвано карантинными ограничениями на фоне эпидемии коронавируса. Тогда в Россию приехали 330 тыс. трудовых мигрантов - в пять раз меньше, чем за второй квартал 2019 года.

На рекордный приезд трудовых мигрантов повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, заработки которых в валюте выросли. На этом фоне иностранцы смогли увеличить денежные переводы на родину.

Половина всех трудовых мигрантов были гражданами Узбекистана, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана. Также немало в России граждан Киргизии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Украины (без ДНР и ЛНР), Молдавии.

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