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12 минут назад

Милонов призвал закрыть все гей-клубы в России

Lenta.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть все гей-клубы в России и открыть вместо них точки с мороженым для детей. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Милонов призвал закрыть все гей-клубы в России
Фото: ТАССТАСС

Так парламентарий отреагировал на новость о том, что недавно в одном из клубов Екатеринбурга транссексуал спел гимн России с ЛГБТ-флагом.

«Трансвеститов надо всех в психушки, гей-клубы, естественно, все закрыть, открыть на месте гей-клубов детские мороженицы, как символ победы нормальных отношений над ненормальными», — считает Милонов.

По его словам, трансвеститами должны заниматься «органы психиатрии», таких людей необходимо принудительно лечить.

Милонов неоднократно высказывался против ЛГБТ. В частности, он заявлял, что стерилизация геев и их содержание в специальных приютах, как это делают с кошками, — способ борьбы с распространением гомосексуализма в обществе. На это ему посоветовали следить за своим языком и почитать конституцию. Его слова посчитали публичным призывом к нарушению законов.

Еще депутат предлагал нюхать людей в поисках геев. Милонов говорил, что готов продемонстрировать отношение к ЛГБТ-сообществу посредством кузова своей машины.

Милонова, помимо этого, беспокоят не только представители ЛГБТ. Он также разглядел признаки сумасшествия у чайлдфри, предлагал штрафовать жителей Санкт-Петербурга за появление в общественных местах с голым торсом и создать телепередачу для «борьбы с мракобесием». Еще Милонов считает, что школьницам необходимо запретить красить волосы.

Общество,Виталий Милонов,Госдума,
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