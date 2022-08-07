Папа Римский приветствовал начало вывоза зерна из украинских портов

"Хочу с удовлетворением приветствовать отправку из украинских портов первых партий зерна. Этот шаг демонстрирует, что диалог возможен и возможны желаемые результаты. Это представляет сигнал надежды, и надеюсь, что следуя этому пути, можно достичь прекращения огня и крепкого мира", - сказал понтифик.