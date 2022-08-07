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3 часа назад

Папа Римский Франциск усмотрел в отправке первой партии зерна с Украины сигнал к миру

ТАСС

Папа Римский Франциск приветствовал отправку первых партий зерна из украинских портов. В традиционном воскресном обращении к верующим на площади Святого Петра он заявил, что видит в этом жесте сигнал "надежды на мир".

Папа Римский приветствовал начало вывоза зерна из украинских портов
Фото: ReutersReuters

"Хочу с удовлетворением приветствовать отправку из украинских портов первых партий зерна. Этот шаг демонстрирует, что диалог возможен и возможны желаемые результаты. Это представляет сигнал надежды, и надеюсь, что следуя этому пути, можно достичь прекращения огня и крепкого мира", - сказал понтифик.

Как ранее сообщило Минобороны Турции, четыре сухогруза с зерном вышли в воскресенье утром из двух портов Украины.

Общество,Политика,ФРАНЦИСК,
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