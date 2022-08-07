Папа Римский приветствовал начало вывоза зерна из украинских портов

Папа Римский Франциск приветствовал отправку первых партий зерна из украинских портов. В традиционном воскресном обращении к верующим на площади Святого Петра он заявил, что видит в этом жесте сигнал "надежды на мир".
"Хочу с удовлетворением приветствовать отправку из украинских портов первых партий зерна. Этот шаг демонстрирует, что диалог возможен и возможны желаемые результаты. Это представляет сигнал надежды, и надеюсь, что следуя этому пути, можно достичь прекращения огня и крепкого мира", - сказал понтифик.
Как ранее сообщило Минобороны Турции, четыре сухогруза с зерном вышли в воскресенье утром из двух портов Украины.