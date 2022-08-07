Задержанная в Косове российская журналистка выступила с заявлением

Задержанная в самопровозглашенном Косово российская журналистка Дарья Асламова выступила с заявлением. Она рассказала, что подверглась многочасовому допросу местных спецслужб, которых интересовала спецоперация на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Асламова вместе с мужем, хорватским журналистом, поехала делать репортаж о православных монастырях в Сербии – в регионе Косово.

«На границе мой паспорт среагировал как "сигнал опасности". Когда его прогоняли через компьютер, я видела по лицу - что-то не так», - сообщила она.

Журналистку попросили подождать, но паспорт не отдавали. Ее пригласили в комнату, где пришлось ждать два часа. Затем у нее и мужа забрали телефоны, и на полицейской машине повезли в Митровицу на допрос.

Допрашивали Асламову и ее мужа двое молодых людей, «типичных для спецслужб». Допрос продолжался несколько часов.

Представителей самопровозглашенного Косово интересовало, встречалась ли Асламова с Лавровым и Марин ле Пен, почему ее депортировали из Молдовы и как она делала интервью с Додоном.

Особенно часто повторялся вопрос о работе журналистки на Украине и российской спецоперации.

«Они постоянно спрашивали меня про спецоперацию - как я думаю. Спрашивали, кто победит, я сказала, однозначно русская армия», - заявила Асламова.

Ей также говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину.