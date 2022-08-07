В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Задержанная в Косове российская журналистка выступила с заявлением

Майк Габриелян

Задержанная в самопровозглашенном Косово российская журналистка Дарья Асламова выступила с заявлением. Она рассказала, что подверглась многочасовому допросу местных спецслужб, которых интересовала спецоперация на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Задержанная в Косове российская журналистка выступила с заявлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Асламова вместе с мужем, хорватским журналистом, поехала делать репортаж о православных монастырях в Сербии – в регионе Косово.

«На границе мой паспорт среагировал как "сигнал опасности". Когда его прогоняли через компьютер, я видела по лицу - что-то не так», - сообщила она.

Журналистку попросили подождать, но паспорт не отдавали. Ее пригласили в комнату, где пришлось ждать два часа. Затем у нее и мужа забрали телефоны, и на полицейской машине повезли в Митровицу на допрос.

В Косово заявили о задержании российской журналистки

Допрашивали Асламову и ее мужа двое молодых людей, «типичных для спецслужб». Допрос продолжался несколько часов.

Представителей самопровозглашенного Косово интересовало, встречалась ли Асламова с Лавровым и Марин ле Пен, почему ее депортировали из Молдовы и как она делала интервью с Додоном.

Особенно часто повторялся вопрос о работе журналистки на Украине и российской спецоперации.

«Они постоянно спрашивали меня про спецоперацию - как я думаю. Спрашивали, кто победит, я сказала, однозначно русская армия», - заявила Асламова.

Ей также говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину.

Ранее стало известно, что журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с редакцией. Она сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Косовские власти отпустили ее ночью 7 августа. Репортер самостоятельно добралась до границы на автобусе.

Общество,Дарья Асламова,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители