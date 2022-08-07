Задержанная в Косове российская журналистка выступила с заявлением

Задержанная в самопровозглашенном Косово российская журналистка Дарья Асламова выступила с заявлением. Она рассказала, что подверглась многочасовому допросу местных спецслужб, которых интересовала спецоперация на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Асламова вместе с мужем, хорватским журналистом, поехала делать репортаж о православных монастырях в Сербии – в регионе Косово.
«На границе мой паспорт среагировал как "сигнал опасности". Когда его прогоняли через компьютер, я видела по лицу - что-то не так», - сообщила она.
Журналистку попросили подождать, но паспорт не отдавали. Ее пригласили в комнату, где пришлось ждать два часа. Затем у нее и мужа забрали телефоны, и на полицейской машине повезли в Митровицу на допрос.
Допрашивали Асламову и ее мужа двое молодых людей, «типичных для спецслужб». Допрос продолжался несколько часов.
Представителей самопровозглашенного Косово интересовало, встречалась ли Асламова с Лавровым и Марин ле Пен, почему ее депортировали из Молдовы и как она делала интервью с Додоном.
Особенно часто повторялся вопрос о работе журналистки на Украине и российской спецоперации.
«Они постоянно спрашивали меня про спецоперацию - как я думаю. Спрашивали, кто победит, я сказала, однозначно русская армия», - заявила Асламова.
Ей также говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину.
Ранее стало известно, что журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с редакцией. Она сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе. Косовские власти отпустили ее ночью 7 августа. Репортер самостоятельно добралась до границы на автобусе.