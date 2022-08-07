В Петербурге планируют открыть 90 новых станций метро

Почти 90 новых станций метро находятся в проекте генерального плана Петербурга по развитию общественного транспорта. Об этом в воскресенье сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

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Проект нового генплана рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

"Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена - увеличение протяженности линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь", - говорится в сообщении.

Согласно проекту продолжится строительство трамвайных линий. Планируется встраивание в систему городского транспорта пригородных электропоездов - будут созданы два диаметральных маршрута, которые свяжут север и юг Петербурга. Для повышения эффективности обслуживания пассажиров планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта.