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4 часа назад

Задержанная в Косове журналистка "Комсомольской правды" не выходит на связь

ТАССиещё 4

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Журналистка газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова не выходила на связь с момента своего задержания в Косове. Об этом в воскресенье сообщается в материале газеты.

По ее информации, Асламова работала над спецрепортажем, связанным с ростом напряжения между Сербией и Косовом, прежде чем ее задержали власти непризнанного образования.

О задержании журналистки объявил ночью в воскресенье глава МВД Косова Джелаль Свечлия. По его словам, Асламова подозревается в шпионаже с целью дестабилизации обстановки на фоне очередного обострения ситуации в Косове.

Вечером 31 июля полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Общество,Дарья Асламова,НАТО,
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