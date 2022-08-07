Галкин высмеял русских на концерте в Латвии

«Сегодня я хочу говорить по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — заявил Галкин.