Режиссер «Сватов» объяснил уход Добронравова из сериала

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил Радзюкевич.

Съемки седьмого сезона «Сватов» стартовали в июле 2017 года в Белоруссии. В ноябре 2017-го сериал был запрещен к показу на территории Украины, и работу над проектом приостановили. После отмены запрета весной 2019 года Добронравову разрешили въезд на Украину, в январе 2020 года съемки возобновились под Минском. В марте производство снова приостановили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году съемки седьмого сезона завершились в Тбилиси. Премьера состоялась 20 декабря 2021 года на украинском телеканале «1+1», а 27 декабря — на телеканале «Россия-1».