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50 минут назад

Режиссер "Сватов" назвал причину ухода Добронравова из сериала

Газета.Ruиещё 4

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич объяснил уход Федора Добронравова из сериала осознанным выбором актера. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Режиссер «Сватов» объяснил уход Добронравова из сериала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил Радзюкевич.

С 2008 по 2021 год Добронравов исполнял в сериале главную роль Ивана Будько.

Съемки седьмого сезона «Сватов» стартовали в июле 2017 года в Белоруссии. В ноябре 2017-го сериал был запрещен к показу на территории Украины, и работу над проектом приостановили. После отмены запрета весной 2019 года Добронравову разрешили въезд на Украину, в январе 2020 года съемки возобновились под Минском. В марте производство снова приостановили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году съемки седьмого сезона завершились в Тбилиси. Премьера состоялась 20 декабря 2021 года на украинском телеканале «1+1», а 27 декабря — на телеканале «Россия-1».

Общество,Эдуард Радзюкевич,Федор Добронравов,
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