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22 минуты назад

«Весь мир будет Россией»: самарский блогер сожгла свой загранпаспорт

News.ru

Самарский блогер Ксения Штефан разрезала и сожгла свой паспорт в знак поддержки России. Видео, на котором она уничтожает документ, было опубликовано в ее Telegram-канале. По словам девушки, она нисколько не жалеет о своем поступке.

В знак поддержки своей страны я решила снять «видеовызов» и сжечь свой загранпаспорт. Скажу, что полыхал документ хорошо, а я не жалею о решении оставаться в родной стране с моими близкими и любимыми. А что касается возможности посмотреть мир, то я отвечу фразой из одного из популярных фильмов: «Подождём, пока весь мир будет Россией», — рассказала она.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что загранпаспорт блогера был действителен до 15 февраля 2023 года. В связи с этим многие раскритиковали поступок Штефан. По мнению комментаторов, в настоящее время она бы и не смогла воспользоваться документом.

Я тоже так могу, всё равно срок годности не такой большой и сейчас никуда не съездишь, дорого, — написала одна из пользовательниц Telegram

В связи с негативной реакцией подписчиков на публикацию, Ксения Штефан позже закрыла комментарии под видео.

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Ранее сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, который 9 мая сорвал со здания правления СНТ «Юбилейное-Ручьи» в Ленинградской области флаг России с нанесённым на него символом Z и надписью «Своих не бросаем», после чего сжёг его. Полицейские отметили, что действия мужчины подпадают под статью 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом российского государства).

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