В знак поддержки своей страны я решила снять «видеовызов» и сжечь свой загранпаспорт. Скажу, что полыхал документ хорошо, а я не жалею о решении оставаться в родной стране с моими близкими и любимыми. А что касается возможности посмотреть мир, то я отвечу фразой из одного из популярных фильмов: «Подождём, пока весь мир будет Россией», — рассказала она.