В России выявили 17 862 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 862 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 730 561. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5241), в Петербурге (2642) и Московской области (1029). Меньше всего — в Магаданской области (4 случая), Ингушетии (5 случаев), а также в Еврейской автономной области, Чечне и Сахалинской области (по 12 случаев).