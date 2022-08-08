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1 час назад

В России выявили 17 862 случая коронавируса

Lenta.ruиещё 8

В России за последние сутки выявили 17 862 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 730 561. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России выявили 17 862 случая коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число выявленных случаев составило 20 303.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5241), в Петербурге (2642) и Московской области (1029). Меньше всего — в Магаданской области (4 случая), Ингушетии (5 случаев), а также в Еврейской автономной области, Чечне и Сахалинской области (по 12 случаев).

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