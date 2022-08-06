Жители города Печоры в Коми сняли на видео гуляющего по парку медвежонка. Видеозапись с животным появилась в Telegram-канале "Подъем".

На видео видно, как медведь выходит из кустов и убегает в лес, когда обнаруживает, что рядом есть люди.

В местном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям изданию "Подъем" сообщили, что медвежонок благополучно убежал в лес и воссоединился с семьёй.

«Это был медвежонок, его выпроводили в лес, и он благополучно ушёл. Семья воссоединилась. Жертв, пострадавших нет, жалоб от населения нет».