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36 минут назад

Россиянам назвали скрытую опасность новой волны COVID

Елена Прошина

При подъеме заболеваемости коронавирусом нового типа в России будет увеличиваться число людей с постковидным синдромом, который может длиться больше шести месяцев, сообщает URA.RU со ссылкой на гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога Николая Крючкова.

Россиянам назвали скрытую опасность новой волны COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время заболевает большое количество людей. Кроме того, каждое последующее заражение даже у относительно здоровых людей приводит к более выраженным последствиям для организма. Таким образом, у тех, кто имел легкий постковидный синдромом, после повторного заболевания постковид протекает в состоянии средней тяжести.

Как отмечает медик, проявлений синдрома у переболевших стало меньше, но в абсолютных числах эти значения остаются на высоком уровне из-за большого количества зараженных. Если раньше при заболевании штаммом «Омикрон» обоняние изменялось в 20 процентах случаев, то сейчас этот показатель составляет 10 процентов. Это объясняется легкостью течения коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 18 тысяч 555 случаев заболевания COVID-19.

Общество,Николай Крючков,
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