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2 часа назад

В России согласовали законопроект о миграционной политике

ТАСС

Согласительные процедуры по законопроекту о миграционной политике в России завершены, существенных изменений в него внесено не было. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос, законопроект будет внесен правительством в Госдуму в установленный срок.

В России согласовали законопроект о миграционной политике
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день согласительные процедуры с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по законопроекту ["Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства"] завершены, проведена оценка регулирующего воздействия. Концептуальных изменений в текст законопроекта, размещенного для публичного обсуждения <...> , не вносилось, основные подходы к реформированию миграционного законодательства сохранились", - сказал собеседник агентства.

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Внесение законопроекта в Госдуму будет осуществляться правительством России в сроки и в порядке, установленные и утвержденные соответствующим регламентом от 1 июня 2004 года.

Вместе с тем в МВД отметили, что текст законопроекта доработан с учетом отдельных замечаний и предложений, высказанных по результатам публичного обсуждения, независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, а также межведомственного согласования.

"В частности, уточнены основания замены единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ, основания снятия с регистрации по месту жительства иностранных граждан, основания приостановления процедуры реадмиссии, определены условия пребывания на территории РФ иностранных граждан, обучающихся на подготовительных факультетах", - пояснили в ведомстве.

Также в законопроект включены и усовершенствованы несколько положений.

Законопроект о миграционной политике

МВД России в рамках реализации концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы подготовило проект закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Он предусматривает введение трех электронных реестров - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников, а также реестра недобросовестных работодателей. Кроме того, документом предусматривается, что мигранты для пребывания в России должны будут получать единый документ с электронным носителем, его будут выдавать на 10 лет. Получить такой документ можно будет после прохождения дактилоскопии и фотографирования.

Также неотъемлемым условием для получения удостоверения личности мигранта в России является медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него наркомании и инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих. Кроме того, у иностранного гражданина не должно быть ВИЧ-инфекции, он должен иметь полис добровольного или обязательного медицинского страхования, уплатить государственную пошлину, а также оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что законопроект проходит согласительные процедуры межведомственного уровня.

Общество,МВД России,Госдума,Правительство РФ,
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