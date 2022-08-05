Федор Конюхов отправился установить очередной рекорд

Российские путешественники Федор Конюхов и Игорь Потапкин начали полёт к Северному полюсу на мотопараплане. Их путешествие может стать первым в истории полётом к Северному полюсу на таком летательном аппарате. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Взлёт произошёл в пятницу в 15:40 по московскому времени. Взлётная полоса длиной 100 метров проходила прямо на льдине вдоль ледокола «50 лет Победы». Если верить словам организаторов, экспедиция обещает быть экстремальной, поскольку путешественники планируют преодолеть 900 км без кабины, при том, что на мотопараплане к Северному полюсу ранее ещё никто не летал.

«5 августа в 15:40 мск экипаж Конюхов - Потапкин совершил взлет. Паралет сделал два круга вокруг ледокола и удалился на север. За это время штаб экспедиции на борту ледокола под руководством Оскара Конюхова смог визуально убедиться в штатной работе сверхлегкого летательного аппарата, еще раз проверить средства связи и навигации», – сообщили организаторы перелёта в своём Telegram-канале.

После приземления на Северном полюсе пилоты запланировали разбить лагерь и ждать команду ледокола для обратного пути. Дата возвращения не уточняется, так как будет зависеть от погодных условий.