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22 минуты назад

Андрей Чернышов ответил на новости о своей госпитализации

Елена Прошина

Актёр театра и кино Андрей Чернышов опроверг появившиеся новости и своей госпитализации. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Андрей Чернышов ответил на новости о своей госпитализации
Фото: ТАССТАСС

«Это ерунда какая-то, глупости пишут», – сказал Чернышов.

Ранее в сети появились новости, что актёр был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Уточнялось, что врачи запланировали провести комплексное обследование в одной из московских клиник.

Напомним, что ранее актер и режиссер Сергей Проханов был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщается, что у 69-летнего артиста выявили кровотечение в желудке. Сейчас актёр находится под наблюдением врачей, тяжесть его состояния не уточняется.

Общество,Андрей Чернышов,Сергей Проханов,
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