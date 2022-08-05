Андрей Чернышов ответил на новости о своей госпитализации

Актёр театра и кино Андрей Чернышов опроверг появившиеся новости и своей госпитализации. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Это ерунда какая-то, глупости пишут», – сказал Чернышов.
Ранее в сети появились новости, что актёр был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Уточнялось, что врачи запланировали провести комплексное обследование в одной из московских клиник.
Напомним, что ранее актер и режиссер Сергей Проханов был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщается, что у 69-летнего артиста выявили кровотечение в желудке. Сейчас актёр находится под наблюдением врачей, тяжесть его состояния не уточняется.