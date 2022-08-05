Верховный суд дал разъяснение о том, как получить компенсацию за некачественный ремонт. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».
Суд подчёркивает, что при приёме работ надо тщательно проверять качество ремонта – если заказчик этого не сделал и не указал нарушения в акте, то и ссылаться на такой акт он в дальнейшем не сможет.
«Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе её приёмки, если иное не предусмотрено договором подряда», – сказано в заключении Верховного суда.
Напомним, что ранее Верховный суд России также признал право требовать компенсацию морального вреда в случае смерти питомца по чьей-либо вине.