Верховный суд дал разъяснение о том, как получить компенсацию за некачественный ремонт. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы» .

Суд подчёркивает, что при приёме работ надо тщательно проверять качество ремонта – если заказчик этого не сделал и не указал нарушения в акте, то и ссылаться на такой акт он в дальнейшем не сможет.