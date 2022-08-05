Болгария прекратила выдачу виз россиянам

Болгария останавливает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в „виду сложившийся чрезвычайной ситуации“. Как долго продлится пауза в визовом процессе, не известно», — указано на сайте АТОР.
Причиной стала высылка 14 сотрудников консульств и дипведомств Болгарии в РФ. Это стало ответом на объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов в Болгарии. Посольство Софии практически не состоянии нормально работать после этого, цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова.