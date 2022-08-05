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1 час назад

Болгария прекратила выдачу виз россиянам

Ura.Ru

Болгария останавливает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Болгария прекратила выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в „виду сложившийся чрезвычайной ситуации“. Как долго продлится пауза в визовом процессе, не известно», — указано на сайте АТОР.

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Причиной стала высылка 14 сотрудников консульств и дипведомств Болгарии в РФ. Это стало ответом на объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов в Болгарии. Посольство Софии практически не состоянии нормально работать после этого, цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова.

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