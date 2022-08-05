Конюхов совершил вынужденную посадку на пути к Северному полюсу

Российские путешественники Федор Конюхов и Игорь Потапкин, которые в пятницу отправились в претендующий на рекорд полет на мотопараплане к Северному полюсу, совершили вынужденную посадку из-за погодных условий. Они живы, здоровы, имеют запас продуктов и примус, ожидают подбора ледоколом, встреча должна состояться в полночь, сообщили организаторы полета.

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Перед отправкой 2 августа из Мурманска путешественники отмечали, что на мотопараплане на Северный полюс еще никто не летал. Экспедиция чрезвычайно рискованная, поскольку планируется преодолеть 900 км без кабины в экстремальных арктических условиях. Рассматривался вариант совершения перелета в обратном направлении, от Северного полюса до архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Пилоты живы и здоровы. Ожидают подбора ледоколом. Исходя из текущей скорости движения ледокола, встреча должна состояться в полночь по Москве. Пилоты летели по 59-му градусу восточной долготы, это генеральный курс на Полюс для ледокола. Лишних маневров не предвидится. У пилотов есть запас продуктов, примус. В Арктике, в наших широтах, плотный туман. Ждем подбора и рассказа пилотов о полете", - сообщили организаторы в Telegram-канале Конюхова.

Полет проходил на ранее согласованной высоте до 300 м со скоростью 51 км/ч. Изначально предполагалось, что пилоты преодолеют 900 км пути на мотопараплане примерно за 10 часов, долетят до Северного полюса, разобьют там лагерь и будут ждать ледокол для обратного пути в Мурманск. Дата возвращения не уточнялась, поскольку путешествие зависит от погодных условий.