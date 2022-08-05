Конюхов совершил вынужденную посадку на пути к Северному полюсу

Российские путешественники Федор Конюхов и Игорь Потапкин, которые в пятницу отправились в претендующий на рекорд полет на мотопараплане к Северному полюсу, совершили вынужденную посадку из-за погодных условий. Они живы, здоровы, имеют запас продуктов и примус, ожидают подбора ледоколом, встреча должна состояться в полночь, сообщили организаторы полета.
Перед отправкой 2 августа из Мурманска путешественники отмечали, что на мотопараплане на Северный полюс еще никто не летал. Экспедиция чрезвычайно рискованная, поскольку планируется преодолеть 900 км без кабины в экстремальных арктических условиях. Рассматривался вариант совершения перелета в обратном направлении, от Северного полюса до архипелага Земля Франца-Иосифа.
"Пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Пилоты живы и здоровы. Ожидают подбора ледоколом. Исходя из текущей скорости движения ледокола, встреча должна состояться в полночь по Москве. Пилоты летели по 59-му градусу восточной долготы, это генеральный курс на Полюс для ледокола. Лишних маневров не предвидится. У пилотов есть запас продуктов, примус. В Арктике, в наших широтах, плотный туман. Ждем подбора и рассказа пилотов о полете", - сообщили организаторы в Telegram-канале Конюхова.
Полет проходил на ранее согласованной высоте до 300 м со скоростью 51 км/ч. Изначально предполагалось, что пилоты преодолеют 900 км пути на мотопараплане примерно за 10 часов, долетят до Северного полюса, разобьют там лагерь и будут ждать ледокол для обратного пути в Мурманск. Дата возвращения не уточнялась, поскольку путешествие зависит от погодных условий.
Это восьмой поход Конюхова на Северный полюс, до этого он трижды добирался туда на лыжах, один раз на собачьей упряжке, три раза на ледоколе, а в этот раз решил отправиться вместе с напарником Потапкиным на мотопараплане.