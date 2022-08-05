Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка

«Мы, москвичи, гордые даже если мы не имеем это в виду. У каждого есть своя центральность. Сейчас я больше живу в Нью-Йорке и могу сказать, что жителей Москвы и Нью-Йорка объединяет их какая-то особенная гордость, в отличие от жителей других городов и супердержав», — рассказала Хрущева.